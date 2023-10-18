台積電昨宣布不考慮進駐桃園龍潭科學園區三期，民進黨團今舉行「國民黨掏空國防 趕走神山」記者會，民進黨立委鄭運鵬痛批，地方政府沒有積極作為，台積電冷暖自知，對台灣和桃園來說是重大的轉折。

鄭運鵬說，桃園市府在張善政的領導之下，對台積電進駐龍潭擴大科學園區的消極不作為，沒有積極協助用地取得和居民安置導致抗爭不斷，而過去前市長鄭文燦積極協助的市府已經消失，他相信台積電在這段過程中冷暖自知才表達退出，這在業界非常罕見，也對桃園、台灣都是重大轉折，1.4奈米的先進製程化為泡影。

鄭運鵬指出，整個國民黨都在掏空國防，趕走神山的計畫，昨天台積電正式宣布退出桃園，前總統馬英九剛好在美國，質疑美國把台灣電當武器，讓台灣烏克蘭化，台積電越強，台灣越危險，這跟毀台論是一樣的論調。

他表示，烏克蘭沒有台積電只有核電廠，台積電是護國神山是國防之外另一個保護力，但沒想到國民黨在執行這個計畫，桃園市政府張善政市長消極不作為讓台積電自然退出，這是很不可思議的地方。

鄭運鵬提到，去年11月22日，也表達過為什麼和鄭文燦花很大力氣，處理台電跟科技部相關問題，當時用執行力希望引進台積電，沒想到今天真的把他趕走了，台積電進駐龍潭，都是他的政見，沒有當選尊重選民的決定，但是桃園不要台積電，在用地取得上也沒辦法，這樣結果罕見在法說會退出龍潭，國防機密有馬文君去洩密，地方政府不讓台積電進駐，這是國民黨的大戰略。