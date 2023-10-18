工務局代理局長陳世仁說明，重溪橋目前進度超前0.76％，有望在今年11月中旬完工。（張毓翎攝）

台南市議員蔡育輝（右一）等人也到場關心工程進度。（張毓翎攝）

連接台南市柳營區與東山區的南81線重溪橋，為柳營科學園區主要通勤道路之一，因長度與梁底高度不足，過去每逢大雨經常封閉，導致交通中斷，台南市政府向中央水利署爭取經費，投入1.95億元進行改建，目前工程進度已達87.32％，預計今年11月可以完工。

龜重溪是急水溪水系的最大支流，橫跨龜重溪的重溪橋匯集東山區大部分降雨，但原有橋梁長度及梁底高程皆不足，河面高漲時經常中斷交通，用路人險象環生。為了改善現況，市府工務局向中央爭取經費1.22億元，加上地方自籌0.73億元，總經費1.95億元進行改建，該工程於前年12月開工。

台南市長黃偉哲18日一早視察工程進度，市議員蔡育輝、沈家鳳、王宣貿、李宗翰也到場關心進度。

工務局代理局長陳世仁說明，重溪橋原橋長120公尺、橋寬8.2公尺，改建後橋長195公尺、橋寬10公尺，且採用懸臂式場鑄工法，橋梁最大跨距達76.5公尺，梁底高程也提高1公尺，落墩減至2墩，減少河道阻礙，提升整體行車安全及排水通洪能力，目前進度超前0.76％，有望在今年11月中旬完工。

黃偉哲說，重溪橋是柳營科學園區主要通勤道路，改建後不僅提升運輸效率，也提供柳營地區的民眾，一個更好、更安全的通勤環境，未來較不需擔心颱風下雨造成封橋。