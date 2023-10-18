阿嬤被發現時，全身癱軟，由女警揹著走出樹林。（警方提供／曹婷婷台南傳真）

阿嬤被救護車送往醫院救治。（警方提供／曹婷婷台南傳真）

80歲林姓阿嬤16日外出後就未返家，家屬急報警協尋，台南新化警分局唪口派出所受理後調閱監視器，發現阿嬤「腳力」驚人，一路從新化走到新市火車站，又折返進入新化山區，行經新化、新市、關廟等地，警消出動近40人協尋，17日下午在關廟一處桃花心木林尋獲阿嬤，阿嬤不吃不喝又不斷行走，累到虛脫且輕微脫水，送醫檢查無大礙，已平安返家。

警方表示，據家屬說法，阿嬤身體硬朗，近來雖有輕微失智，但不曾發生過出門迷路的情形，家人16日發現她外出多時卻未返家，直覺不妙，趕緊報警協尋。新化警方16日受理家屬報案後，一路調閱監視器畫面，發現阿嬤「腳力」驚人，當日動員10餘名警力協尋，17日再投入10餘名警力，搜尋調閱多起路口監視器畫面後研判行經的區域。

警方循著阿嬤被拍到最後現蹤處是曾經過新化警分局知義派出所附近路段後，17日下午擴大動員新化分局內外勤警力共30餘名投入搜尋，並通報歸仁分局派遣7名警力及新化、歸仁消防分隊動員6名消防人員共同協尋。

新化派出所副所長范耕鳴及督察組巡官鄭東澤二人，沿途詢問附近住家，不少人表示曾看過阿嬤路過，但阿嬤談吐正常，完全沒有意識到阿嬤是一路迷途走錯路，加上有民眾反映聽聞狗於夜間狂吠，警研判阿嬤可能的行走方向後，最後在下午4點多於關新路462巷底雜草遍生桃花心木林內，發現癱倒在樹林的阿嬤。

警方除通報消防局派員救出送醫外，同時通報家屬知悉，家屬等了一天一夜，盼到好消息，既激動也感謝。新化警分局長王智民表示，老婦失蹤一天一夜，為了能在黃金救援時間內尋獲，動員近40名警力協尋，總算圓滿協助阿嬤返家。