75歲資深藝人黃西田去年請辭主持長達22年的行腳節目《草地狀元》，宣布離開台北回高雄，轉戰幕後做監製工作，一度讓人以為想要退休，不過如今黃西田依舊活躍於演藝圈，不但陸續在電視台擔任總監、推出單曲，如今更跨足直播賣貨，老當益壯的他更喊話：「錢多少這是無所謂啦！最主要是說我們的興趣，一種習慣。」

黃西田昨（17日）晚現身「新加坡直播天王」王雷的直播到新北市永和區的樂華夜市聯手賣貨，只見他一身淺灰色內搭條紋襯衫現身，搭配同色系紳士帽，頗有雅痞風，整個人看上去比真實年紀還要年輕，而他一路談笑風聲，看起來活力十足，狀態與以往錄製節目相差不遠。

黃西田出場時也被王雷的主持群虧說，「一退休是不是很缺錢」，黃西田笑稱：「錢多少這是無所謂啦！最主要是說我們的興趣，一種習慣。」而他也坦言自己16歲就進入演藝圈，被問到現在的年紀，他則開玩笑說道：「37歲。」

事實上，黃西田於去年結束開播20年的節目《草地狀元》的主持工作，疑似想要退休，雖然當時被董事長慰留，但他坦言請辭節目是因為主持太久沒新意，而他的老婆也表示黃西田雖請辭節目，但也沒閒著，「其它工作都繼續進行，過年後會曝光很多支廣告，還有商演」，最近更與王彩樺、韓瑜合拍新戲，依然在演藝圈相當活躍。