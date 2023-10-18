從事經絡穴道推拿、按摩的姚姓男子，今年初將手伸入女客人胸罩內搓揉胸部，用力過大把胸罩扣環弄壞，他還對女客人說「啊，抱歉，把妳的內衣弄壞了」，台北地方法院依對受照護之人利用機會猥褻罪將他判囚10月。可上訴。

判決指出，姚男從事經絡穴道推拿、按摩、敷藥等傳統民俗療法工作，今年1月5日下午，他為一名女子進行推拿，直接將手伸入她胸罩內，上下搓揉觸碰乳頭，她心生不適遂調整外衣背心，欲使其右胸不再遭背心遮掩，而使內外之人得以清楚見其姚的動作，欲藉此使他有所忌憚。

但姚男仍再次將手伸入她胸罩內，左右大力搓揉她右側胸部並觸碰乳頭，致她胸罩肩帶上扣環掉落，並受有右胸瘀傷，之後向她稱「啊抱歉，把妳的內衣弄壞了」又以右手自她外衣背心下擺伸入搓揉胃部，經她告稱「好了、好了」等語表明停止後，他才停止猥褻行為。

台北地院審酌姚男嚴重欠缺對他人身體及性自主權之尊重，並造成被害人身心傷害，所為實應予非難，且始終否認犯行，迄未與她和解並獲得其諒解，甚不當屢稱她惡意抹黑，犯後態度亦難認良好，依犯對受照護之人利用機會猥褻罪，判處有期徒刑10月。可上訴。