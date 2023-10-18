新興分局自強派出所員警，於15日凌晨1時50分巡邏經過高雄新興區成功一路與新田路口時，見一輛灰色自小客車沒開大燈，欲上前提醒卻聞到酒味，經酒測發現酒測值達0.55mg／l明顯超標，駕駛47歲魏姓男子以公共危險罪送辦，同車48歲洪姓男子與38歲許姓男子也遭道路交通管理處罰條例35條，開罰新台幣6000元至15000元的連坐罰鍰。
自強所員警騎乘警用機車巡邏時，發現魏男駕駛車輛右轉時，雖有打方向燈但在深夜卻未開啟大燈，於是鳴笛攔車上前提醒，一靠近卻聞到酒味，經酒測酒測值達0.55mg／l明顯超標，魏男供稱在市區一間酒吧飲酒敘舊後，魏男自認僅喝兩瓶啤酒精神尚佳，便決定駕車載兩名友人一同返家。
除駕車的魏男因酒測值超標依公共危險罪送辦外，根據道路交通管理處罰條例35條，同車乘客明知駕駛酒駕，卻未阻止其駕車，也會遭連坐處新臺幣6000元至15000元以下罰鍰，讓洪、許2男大嘆圖了方便卻得不償失。
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