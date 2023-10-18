肉桂是常見的香料，濃郁特殊香氣，深受許多人喜愛。對此，新竹國泰醫院婦產科主治醫師張瑜芹分享，肉桂含有豐富的抗氧化劑，對身體能帶來許多正面影響，像是調節血糖與血脂、改善腸胃道功能、抗發炎等。不過，她也提到，陰虛火旺體質者、孕婦及出血性疾病患者不宜食用。

張瑜芹在臉書粉專「美麗而剽悍 婦產科女醫 新竹竹北 張瑜芹醫師」發文表示，肉桂富含鈣、鐵、錳、黃烷醇、纖維，以及一些強效的抗氧化劑，而它具有的特殊味道是來自於樹皮含有的特殊成分肉桂醛。

張瑜芹提到，肉桂常用於香料、藥用及添加劑。而其對身體能帶來6大好處，包括包括調節血糖、調節血脂、抗菌、抗發炎、止痛、改善腸胃道功能。不過，她也提醒，若是陰虛火旺體質者、孕婦和出血性疾病患者，這3類人不宜食用肉桂。

除此，營養師高敏敏曾分享適合天冷時喝的暖身飲品，其中她就推薦肉桂拿鐵，含有肉桂醛，能幫助身體產熱、提高體溫。營養師張家祥先前也推崇肉桂粉的好處，其含有鈣質及豐富的抗氧化劑，有助身體減少受到自由基造成的損害，不妨適時的加入日常飲食中，像是喝咖啡可加點肉桂粉。