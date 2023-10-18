以色列與巴勒斯坦衝突惡化，旅居馬來西亞的巴勒斯坦大學生高度關注身陷戰火親友，他們控訴以色列無差別攻擊，致使「活生生的家庭從記憶中被抹去，仿佛未曾存在於這個世界上」。

哈瑪斯（Hamas）10月7日突襲以色列，釀成嚴重傷亡，以色列對加薩走廊（Gaza Strip）展開報復性轟炸，造成約2800名巴勒斯坦人殞命，數十萬人被迫逃離家園。哈瑪斯被西方國家視為恐怖組織。

馬來西亞是支持巴勒斯坦的東南亞國家之一，大馬政治人物也譴責西方國家的偏袒作為，並發起集會活動批評以色列的軍事行動，巴勒斯坦駐大馬大使館成為關心家園的精神堡壘。

在大馬就讀大學的穆罕默德（Mohammed）今天告訴中央社，人們應更多地談論巴勒斯坦，關注當地正在發生的種族滅絕情形，他們從1948年以來一直遭受種族清洗，世界卻一直保持緘默。

穆罕默德指出，家鄉人民遭受砲火無情轟炸，無辜生命死亡，「每個人都非常悲傷」，因為「這是人類共同的情感」，但他們無法做任何事情幫助那些被殺害的鄉親。因此，各國政府或普通市民都應該關注巴勒斯坦並發起聲援行動。

他說：「所有家庭被摧毀，活生生的家庭從記憶中被抹去，仿佛未曾存在於這個世界上一樣。這些家庭成員都曾經擁有夢想與成就，也對未來有著生活目標，但以色列的空襲行動，直接搗毀了整個家庭希望、夢想，一切都在短短的幾秒鐘內消失。」

穆罕默德認為，每一位普通人都害怕這種悲傷和遺憾的感覺，「這種無奈感在我心中深深縈繞，目前能做的就是幫助身陷戰火的鄉親們祈禱」。

同樣在大學就讀的尤塞夫（Yousef）受訪說，在過去一週裡，以色列對巴勒斯坦發動無差別攻擊行動，造成無數無辜民眾死傷，許多家庭被摧毀，人命遭受毀滅。

尤塞夫對中央社說：「任何形式的幫助都是有意義的。任何人伸出援手都能幫助一個生命，對那個接受援助的巴勒斯坦人來說，這就是一切。」

他說，馬來西亞政府一直以來支持巴勒斯坦，人民也伸出援手為巴勒斯坦打氣，目前能做的就是要提高大馬社會大眾的意識，不論政府或民眾對受傷的巴勒斯坦人提供援助。

尤塞夫指出，這些襲擊造成人民無端受害，加薩走廊與約旦河西岸（West Bank）地區飽受戰火蹂躪，任何人都可能成為受害者，成為以色列政府攻擊目標。巴勒斯坦卻被媒體描繪成恐怖分子，「這種不公正真的令人憤慨」。

對於記者詢及家鄉親人，尤塞夫表示，叔叔、奶奶、朋友和堂兄妹都住在巴勒斯坦，親戚的房子都曾被火箭襲擊。幸運的是，親友到目前為止都沒有人受傷，他衷心期盼家人和其他家庭都平安無事。