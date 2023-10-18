2023台灣設計展以「Ｏ起來（圈起來）」為主題，藉由新北市美術館嶄新的場域，串連鶯歌陶瓷博物館、鶯歌國民運動中心、鶯歌同慶市民活動中心、新太源藝術工坊共5展館，展期至10月22日，想逛展的朋友趕緊把握時間！為了感謝大家踴躍參與，新北市文化局特別準備有獎徵答活動，仔細看完展覽後，依序回答完五道問題並填寫資料，就有機會獲得專屬限定好禮！

A9光影Ｏ，光影秀浪漫指數秒破表！(圖/新北市政府文化局提供)

你我都可以成為圈內人！從台灣設計展認識不同面向的新北市

今年台灣設計展主展區14個展覽分佈於5展館，從地理、人文、產業、永續、精神、生活及飲食等面向探討新北，晚間坐在新美館戶外園區草地還能親身與大型聲光展演互動。

走到新北市府大廳、搭乘新北捷運環狀線抵達新北產業園區、頭前庄、板橋、景安及十四張站等衛星展區，可以見到市政推動後翻轉的城鄉樣貌，帶動美學更新、落實城市願景，在產業、廟街與市場聚落、職人、水文地理、交通等今昔對比，展望新北這座城市的美好未來。

A8美味Ｏ，回味新北在地超台美食(圖/新北市政府文化局提供)

除了主展區和衛星展區，也能參加「新北哩賀」品味漫遊行動，從129條路線、154場走讀活動探索最真實的地方生活、環境與產業，將新北人與外地人、外國人「圈在一起」；32場設計響應則根據場館舉辦好玩又有趣的活動，不僅寓教於樂，也邀請大家一同踏進展覽認識各地藝術、文史及節慶。

2023台灣設計展參觀路線參考：

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A6前衛Ｏ，沈浸式動畫小孩誰不愛(圖/新北市政府文化局提供)

2023台灣設計展進入尾聲！回答五道題目有機會搶限定專屬好禮

2023台灣設計展展期進入最後倒數，還沒來的朋友要趕緊加緊腳步啦！新北市文化局近日特地為意猶未盡的大小朋友們準備精美好禮，仔細參觀完台灣設計展後，10月25日前在新北市文化局臉書抽獎貼文留言區依序回答指定五道問題答案並填寫資料，就有機會獲得鶯歌燒擴香石禮盒（5組）、新美館隨行側背袋（10份）專屬好禮。

五道題目包含列舉1位A7展區新潮Ｏ「Life in Circle」新北青年音樂人、A6展區前衛Ｏ「破力」展區英文名、A5展區循環Ｏ「福爾摩沙Ｏ號」實踐永續循環設計，17天的展覽包含展品的循環效益，預估可減碳幾公斤、最後一週假日限定「美味圈圈市」市集名稱、A14展區未來Ｏ「共好Let's go」以哪六個字做為小展區主題，建議大家可以邊逛展覽邊尋找答案，如果還是摸不著頭緒，也可以偷偷到2023台灣設計展官網找答案唷！

2023 台灣設計展在新北 / Taiwan Design Expo’23 in New Taipei City

年度主題：Ｏ起來

展期日期：10 月 6 日 (五) 至 10 月 22 日 (日)

開放時間：平日11時至20時，假日11時至21時 (展覽最後一日10/22至18:00)

更多台灣設計展相關資訊，歡迎上2023台灣設計展官方網站、新北市政府文化局粉專查詢，2023台灣設計展LINE導覽：https://page.line.me/taiwandesignexpo。(廣告)