距離2024立委選舉剩下3個月，國民黨上午開記者會，指控民進黨現任立委張廖萬堅的東海大學EMBA高階管理碩士班論文涉及抄襲。張廖萬堅為此在臉書發文澄清，他指出，國民黨為選舉以炒冷飯的方式再次操弄、一再造謠，自己的論文都是親自撰寫、也保留手稿，絕無抄襲情事。

針對國民黨發言人林家興指控，張廖萬堅5年前被檢舉論文抄襲，當時張廖萬堅對外聲稱歡迎檢舉，事後卻偷偷修改論文再送回學校，他找出張廖萬堅修改後的論文，發現與其他論文相似度高達28％，顯示張廖萬堅是抄襲累犯。

張廖萬堅對此在臉書表示，論文問題他過去已多次澄清，很遺憾國民黨為選舉再炒冷飯操弄、造謠；自己的論文絕對經得起考驗，且數字可以證明，經對比相似度僅11％，遠低於抄襲標準。

張廖萬堅說，他的論文以「路徑依賴理論」為架構，文獻先探討過往使用該理論的研究結果與文章發現，再以2014年台北市長選舉作為分析個案，全文都是親自撰寫、手稿也有保留，絕無抄襲情事。

張廖萬堅反擊指，國民黨選前惡意潑髒水，之前才因好油事件翻車，且至今未道歉，卻又繼續造謠抹黑。