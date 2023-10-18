立法院司法及法制委員會今日審查司法院相關預算案，司法院明年度編列各機關電腦軟體發展經費達1億3537萬餘元。立委林思銘質疑，司法院5年數位開發計畫歷年執行狀況欠佳，明年度系統開發費又較今年度大增8347萬元、增幅160.94％，合理性在哪？

林思銘說，司法院明年度編列6億8586萬餘元電腦資訊作業，事實上2017年全國司改會決議建議，司法院建立5年數位開發計畫，編列相關預算和人力支援，每5年需要檢討一次，司法院2018年也配合年度計畫逐步推動。

不過，該計畫除了2017年外，其餘執行狀況欠佳，皆低於8成，司法院明年度所屬各機關電腦軟體發展業務計畫又編列1億3537萬餘元，上一年度僅編列5188萬元預算，執行率不好又大增預算，合理性違和。

司法院資訊處長邱士賓說，執行率欠佳主因是有些專案期程比較長，期間可能碰到法規、需求變更，導致契約變更，驗收期間卻無法在年底完成，拖到隔年年初，後續將檢討改進。

邱士賓表示，若後續確定案子無法在年底驗收的話，可能就會把其程分為2階段，不要預算都編在明年度。林思銘則質疑，那是否有重複編列預算的問題，邱士賓解釋，電腦設備汰換比率都是固定，較無此問題，本次多出的8347萬元多用於軟體提升。