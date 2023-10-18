日本一向是國人喜愛的旅遊國家之一，一名男子近日到日本四國旅行10天，觀察到當地街頭相當冷清，觀光客也很少，好奇問「四國便宜又好玩，為什麼沒人去？」網友指四國是日本的偏鄉，年輕人外流，當地人不會特地去觀光。

原PO昨（17）日於PTT八卦板指出，安排到日本四國玩10天，行程第一天他從高松機場搭大眾運輸到市中心，整個車廂空蕩蕩，只有他跟另一個阿伯，抵達後發現，火車站附近、瓦町、兵庫町商店街的人潮也是稀稀落落，觀光客很少，偶爾會遇到台灣人和韓國人。

原PO到栗林公園拍照，也不用擔心背景有其他觀光客入鏡，四國的行程結束後，他再到大阪，看到滿滿的人潮就受不了，想念四國的清靜，「四國便宜又好玩，為什麼沒人去？」

不少網友解答，指四國太過偏遠，就連日本人自己都很少去，「四國的人都外流去都市了」、「就真的很鄉下，日本人自己都少去」、「四國就是南邊的北海道」、「旅遊的話體感很讚，但真的很不方便。」

當中也有不少人推薦四國旅遊景點，「小豆島很好玩」、「推祖谷秘湯和金刀比羅宮」、「去過最南端足摺岬及附近小鎮，真的很不錯」。