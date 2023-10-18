台中市吳姓男子代理博弈網站，並在西屯區某商辦大樓經營，並找洪女擔任直播主，在臉書開播「報明牌」，每次直播都有破萬賭客觀看，十分高調，警方今年初逮捕吳等3人，初估賭金高達3000萬元，檢方近日偵結依賭博罪起訴。

經查，台中市35歲吳姓男子為牟取不法利益，去年間代理「TU娛樂城」後，在西屯區商辦大樓內經營各類運動、百家樂、彩券等遊戲，供不特定人士進行簽賭，還找來33歲徐男、42歲洪女擔任直播主，開直播「線上報牌」，每次直播逾萬人次上線觀看。