2024總統大選僅剩不到100天，根據《Newtalk新聞》今(18日)公布最新網路簡訊民調結果，在「三腳督」情形下，總統參選人民進黨賴清德29.31 %、民眾黨柯文哲30.34 %、國民黨侯友宜27.8 %；賴遭到柯超車，侯聲勢也大幅上漲。

根據《Newtalk新聞》公布民調結果顯示，在鴻海創辦人郭台銘參選的「四腳督」情形下，支持度為賴清德27.64 %、侯友宜26.33 %、柯文哲25.94 %、郭台銘10.42 %，侯超車柯。值得注意的是不管三腳督或四腳督，這三個人的差距都在誤差範圍之內，這也宣告台灣的總統大選進入近身肉搏戰。

該網路簡訊民調由Newtalk新聞網站透過手機門號，於10月16、17日隨機發送簡訊，邀請回答線上問卷；每一通簡訊都有獨立網址，避免遭到灌票或濫用；共成功回收1321份有效問卷，在95%信心水準下，抽樣正負誤差值正負2.75% 。