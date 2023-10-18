台中一攤炸物店小份香酥雞賣130元、大份220元，攤販上掛紅布條大嗆消費者，「優惠中，還嫌貴，你註定窮一輩子」。照片曝光後引起網友熱議，「看到這我一定不買」、「天天酸客人，註定窮一輩子。」由於該攤商位於一中街，為學生商圈，有網友批「去買才是丟臉，別忘了你在學區，教壞三觀！」

一名網友在臉書「路上觀察學院」貼出照片，台中一攤炸物店掛紅布條寫下「優惠中，還嫌貴，你註定窮一輩子。」價格標示大份220元、小份130元。攤位左下方還放一張牌子寫著「酸＝窮，窮才會酸，不努力工作、仇富…你就窮一輩子吧！又要好吃，又要便宜，沒這種東西了。」

照片曝光後引起網友熱議，「本來想買，看到這標語還是別讓老闆賺好了」、「看到這我一定不買」、「去買才是丟臉，逆向操作溺水了，別忘了你開在學區，教壞三觀」、「先高定價，然後再嘴巴講特價，其實是在情勒。」有網友透露「之前連假經過，旁邊攤子都排一堆人，唯獨這攤一個人都沒有。」

另外還有人貼出該攤販先前放置的其他標語，老闆稱「我身價有3億，也開法拉利，做興趣的也要跟你說嗎？」逆向操作讓網友們反感，至於炸雞口感如何？吃過的人表示不錯吃，但價格太貴。