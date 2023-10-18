全球追台積電唯桃園失敗 藍營轟鄭文燦蘇貞昌是元凶

台積電1奈米落腳桃園龍潭破局，國民黨今召開「把台積電當選舉紅利操作，蘇貞昌、鄭文燦就是台積電落腳桃園破局元兇！」記者會，質疑前行政院長蘇貞昌與前桃園市長鄭文燦就是台積電於桃園龍科三期設廠破局的元兇，不僅「好處中央拿，爛事地方收」，且操作兩手策略，讓桃園鄉親蒙受損失，要求民進黨向台積電道歉，鄭文燦也必須向桃園市民道歉。

桃園市立委參選人牛煦庭表示，民進黨政府永遠都拿護國神山台積電做政治操作，做情緒勒索，變成詐騙選票的工具。龍科三期當初是為拯救岌岌可危的民進黨桃園市長選情，配合當時的蘇貞昌演出大戲，由政治人物宣布企業的投資，令人質疑為何政府可以越俎代庖，代表企業宣布投資範圍與結果，這是正常的操作嗎？他請問民進黨，給人民不切實際的期待，難道是政治人物負責任的表現嗎？他強調不反對台積電投資擴廠可以帶來就業機會與商機，但質疑這計劃真的有那麼順利嗎？

牛煦庭指出，當時不論蘇貞昌、鄭文燦或鄭運鵬的宣示，通通沒有提到土地徵收，他強調，要完成工業園區的擴大案，最難的議題就是土地徵收，但民進黨政客開支票的時候，都沒有考慮任何執行面的困難，蘇貞昌知道有88％是私人土地嗎？知道其中有多少龍潭百年老宅嗎？知道有多少鄉親，因為蘇的政治支票而流離失所嗎？

桃園市議員凌濤則指出，前行政院長蘇貞昌於去年選舉前三個禮拜，帶大批人馬，經濟部長王美花、鄭文燦、鄭運鵬等人，到龍科三期現場作秀，但結果卻是大開台積電玩笑？來了發現沒地？且過程中，民進黨政府將台積電關鍵的二奈米以下的全球戰略布局進程通通披露，是想讓韓國三星超台嗎？

「史上最虛的毛胚屋規劃」土地沒一撇，就在畫大餅！」凌濤指出，當時竹科管理局已經多次表達，龍潭園區出租率達99％「已無可供土地」，若要擴大，就有88％私人土地需要徵收，可以證明，土地沒一撇，民進黨就在畫大餅，根本是鄭文燦慣用的毛胚屋模式，但這次比毛胚屋更誇張，它叫做「紙上毛胚屋」，因為連個毛胚屋的屋子都看不到。

凌濤強調，民進黨過程中竟然玩兩手策略，民進黨高官到現場支持一定要台積電於龍科三期設廠，民進黨民意代表也在議會要求一定要通過此案，結果民進黨人士的家屬竟然參加自救會到現場抗爭；他強調，此兩手策略導致台積電於龍潭三期設廠破局，「要也是你民進黨，反也是民進黨，到底哪一個才是你民進黨？」並呼籲民進黨政府儘速向台積電道歉。