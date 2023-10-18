根據教育部規範，校園合作社能販售的食品與飲品都有特定規範，不過台北市議員應曉薇揭露，台北市士林國中的校園合作社，疑似私自從美式大賣場購入冷凍雞塊、披薩、熱狗等食品販售給學生，且冰箱中提供的飲品也不符合法規規範，質疑校方枉顧學生健康安全。對此教育局副局長鄧進權表示會加強稽查，並從過去的「提前通知」改為「不定期稽查」。

應曉薇18日表示，教育局轄下的士林國中，校內合作社違反相關規範，大賣雞塊、披薩、熱狗等高油、高熱量、高鈉等食品。且根據法規規範，國中以下校園合作社僅能販售100％果汁、鮮乳、保久乳、優酪乳、豆漿以及瓶裝水。不過應曉薇指出，合作社內卻大量販售鋁箔包裝的含糖飲料，每天學生大量飲用，恐將影響學生健康發展。

應曉薇質疑，據校內人士轉述，在現任校長上任後，為了將合作社擴大經營，特別從地下室改設到一樓的家政教室，原因在於教室內有大型冰箱、冰櫃的高電壓插頭。應曉薇說，合作社人員更時常在上課時間私自到北投的美式大賣場採購冷凍雞塊、披薩、熱狗等食品，近年來販售量增加後，更直接由美式大賣場直接配送，「如此背信之囂張行徑，公然瀆職。」

應曉薇也直接點名士林國中現任校長林凱瓊，直指其接任校長開始，每一年的合作社理事主席及經理多為教務主任郭浚經，合作社每年改選的理監事名單也都沒公佈，合作社每月的營業額高達數十萬。而在面對外界質疑聲浪時，更直接在校務說明會議上表示「合作社以分設『教師購買專區』及『學生購買專區』，以逃避教育局、衛生局稽查人員的查核。」應曉薇質疑，如此囂張圖利行徑，等同詐欺，如此之甚。

應曉薇更直言，雖然根據預算報告內容，士林國中合作社每年的營收都是負數，但據了解合作社每月營收淨賺20萬以上，但卻將帳目區分為「可以賣的合法物品」與「不得販售的非法物品」。應曉薇直言，可想而知預算報告內的營收都是負數，但「真正每月淨賺的錢到哪裡去了？是不是被校長與教務主任中飽私囊？」

對此教育局副局長鄧進權表示，今年5月12日時有到士林國中稽查，當時確實有販賣違反規範的物品，並且當場要求其下架與改善；學校部分，若後續追查有不法形勢，也會移送檢方調查。鄧進權也坦言，教育局未來會加強抽查的方式，以及加強與社會局、衛生局相關稽查。