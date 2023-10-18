蘋果推出的新機iPhone15系列上月才正式開賣，在Youtube有百萬網友追蹤的「見習網美小吳」近日和好友愛麗絲前往日本工作，愛麗絲更是帶著才到手兩天的iPhone15，沒想到剛到東京，她手中的iPhone15竟意外掉進月台間的縫隙，情急之下她和小吳決定按月台的求救按鈕，站務人員隨即現身並帶著「捕撈神器」，一下就把愛麗絲的新手機撈上來，讓小吳跟愛麗絲大讚是英雄。

見習網美小吳昨在IG分享東京驚魂記，透露他和好友愛麗絲人才到東京就發生荒謬的事，兩人拖著行李上車後，愛麗絲便發現剛到手兩天的iPhone15不見了，但細想不是被偷，應該是剛剛上車時不慎掉進月台縫隙，愛麗絲隨即開電腦定位手機位置，確定它還在軌道旁，兩人便回上一站請站務人員幫忙。

小吳分享愛麗絲手機掉進日本月台縫隙。（圖／翻攝自beauty___wu IG）

愛麗絲開電腦定位，確認手機還在軌道上。（圖／翻攝自beauty___wu IG）

小吳說，自己第一次在東京地鐵按下一旁的呼叫按鍵，接著出現多名站務人員，得知問題後便拿出捕撈的竿子「開挖」，小吳笑說：「我一看到這根真的笑出來，但又要保持禮貌，只好一直憋笑」，而日本工作人員相當專業，應該不是第一次遇到這種事，相當迅速地幫他們脫困，最後還微笑跟愛麗絲留下合照，小吳更拍下他們背影，說：「英雄的背影，謝謝日本」。

日本車站工作人員專業撈起手機，並與愛麗絲合影。（圖／翻攝自beauty___wu IG）

小吳先前常分享實測、搶答的影片在Youtube界走紅，他曾表示是媽媽的一句鼓勵才讓他走進自媒體圈，今年8月《木曜4超玩》到日本拜見帝王級牛郎羅蘭，片中另一名金髮男公關和小吳撞臉，連小吳都親自留言認證像是他的分身，笑說：「日本牛郎店的另一個我，出現在木曜的影片裡哈哈哈哈哈，達哥看到我怎麼沒叫我一下」。