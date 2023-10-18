2023年全國運動會本周六開幕，為讓選手們吃飽喝足勇赴競賽場拚搏，台南市政府特別於21日開幕式當天端出由必比登推介餐廳主廚研發的「英雄宴」款待選手，集結官田菱角、七股藍藻蝦、虱目魚等台南各地名產，菜色獲讚「堪比國宴級」，保證讓選手吃巧也吃飽！

台南市政府表示，英雄宴由榮獲米其林必比登推介餐廳的「東香臺台菜海味料理」主廚蔡瑞成、「筑馨居台菜餐廳」主廚周榮棠共同研發，共有6道匠心獨具的料理。

市長黃偉哲與型男主廚吳秉承搶先品嚐，並揭開食材的祕密，例如「鳳梨百香佐府城鮮蝦捲」由官田菱角、七股藍藻蝦組合而成，搭配關廟鳳梨與百香果製成的佐料，與蔬菜酸甜入口；「紫薯芋泥黃金油封雞腿」，融入總鋪師家庭記憶，改用新化地瓜和雞腿肉呈現傳統辦桌文化的芋泥鴨料理，加上西港的芝麻，由芝麻香氣點綴；「西濱海線三兄弟鹹味串」將既有八寶丸料理搭配台南虱目魚重新創作，透過芹菜、虱目魚肉增加口感層次。

台南向來以美食聞名，英雄宴除了端出傳統美味，也推廣即將失傳的古早味辦桌文化，期許台南在地美味能賜予各地英雄好漢神奇的力量，在運動競技場上勇奪好成績。

吳秉承讚嘆大廚手藝與巧思，直說可比國宴級菜色，「真的是幸福的英雄宴」！黃偉哲表示，來自四面八方的運動好手都是我們的英雄，台南為了展現誠意，把英雄宴擺出來，讓大家品嘗膾炙人口的小吃美食，讓英雄吃到幸福，體會真正的台南味。