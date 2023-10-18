近半年台灣許多縣市都發生了儲能案場遭周遭社區抗議導致無法動工的案例，因此「安全」成為儲能在國內能否突破瓶頸的關鍵！張安平說，使用能源絕對不可以有不確定性，這會造成每個公司的焦慮和恐慌。我們在這邊主要的理由，就是要Present給你們我們的能源solution，包括所有軟體硬體，安全措施，EnergyArk就是能源的方舟，確定安全，防火、隔熱、滅火，使用者可以有最安全、最穩定、最有效率、最經濟的電力。

張安平指出，水泥製程高溫是常態，所以如何處理火、平衡火對台泥來說是幾十年來的核心競爭力，台泥儲能推出的UHPC儲能櫃EnergyArk的設計，可以在五分鐘內注水讓電池降溫，就不會延燒到所有電池以及電盤。

台泥EnergyArk以此做為儲能櫃外殼材質，搭配台泥儲能研發的能源管理系統，能在偵測到電池異常時，以安全為首要考量，優先降溫電池，若電池持續熱失控，台泥儲能EnergyArk即自動啟動自主設計的專利滅火系統，5分鐘內高壓注入超過9000公升水量而保持櫃體完整，確保淹沒電池模組，徹底阻斷熱失控達到滅火。

EnergyArk UHPC儲能櫃特別把櫃體設定成方形10呎櫃，可自由彈性組合，相較於市場上均是20呎40呎的金屬儲能貨櫃，EnergyArk不僅在建置儲能案場空間配置上具有彈性，於發生意外時，可將風險控制於一個10呎UHPC櫃內，大幅降低營運風險。