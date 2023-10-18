澎湃新聞報導，大陸國新辦月18日舉行大陸前三季國民經濟運行情況記者會，國家統計局副局長盛來運指出，大陸經濟增長持續恢復向好、就業形勢好轉、物價運行總體平穩、外貿好於預期等八方面積極變化，頂住風險挑戰下行壓力。

盛來運表示，今年是中國大陸遭遇3年疫情衝擊經濟恢復的第一年。從剛發布的前三季數據看，國民經濟頂住了來自國外的風險挑戰和國內多重因素交織疊加帶來的下行壓力，總體上持續恢復向好。尤其是從第三季來看，經濟恢復向好總體回升的態勢更趨明顯，多個領域、多項指標都出現了一些積極變化。這些變化主要體現在以下幾個方面：

一、增長持續恢復向好。前三季國內生產總值（GDP）同比增長5.2％，其中第三季增長4.9％，比第二季同比增速回落，主要是因為去年對比基數抬升的原因。大家知道，去年第二季是中國大陸疫情衝擊比較嚴重的一季，當季GDP同比增速只有0.4％，但是去年第三季的經濟增速已經回升到3.9％。所以今年第三季，如果扣除基數的影響，兩年平均增長增速是4.4％，比第二季加快了1.1個百分點。所以看經濟回升，除了看同比增速變化以外，還要看環比。從環比增速來講，今年第三季增長1.3％，比第二季加快0.8個百分點，增長持續恢復向好。這個增速無論是同比增速還是前三季的累計增速，在國際主要經濟體中都是名列前茅，這是一個積極變化。

二、就業形勢好轉。前三季平均大陸全國城鎮調查失業率是5.3％，比去年同期回落0.3個百分點，而且逐月好轉。三季平均調查失業率是5.2％，9月調查失業率是5.0％。就業形勢好轉是經濟恢復向好的一個非常重要的指標，一個積極變化。

三、物價運行總體平穩。9月居民消費價格指數環比上漲0.2％，同比持平，前三季平均同比上漲0.4％。工業品出廠價格PPI連續三個月降幅收窄，9月同比下降2.5％，比6月最低點收窄了近3個百分點，這說明大陸國內總的需求穩中向好。

四、外貿好於預期。海關總署已發布前三季外貿數據，前三季進出口總額同比下降了0.2％，基本上與去年同期持平。今年世界經濟波動下行，外需總體收縮，再加上前幾年外貿一直保持較高增長，基數較高，原來曾擔心今年外貿下滑較多，但是從實際運行情況來看，三季降幅明顯收窄，好於預期，這為經濟的穩定恢復提供了重要支撐。

五、市場活力增強。剛才發布的無論是社會消費品零售總額數據還是服務消費數據，今年第三季都在轉好。剛剛過去的中秋、十一假期，無論是出行人數、旅遊消費還是住宿、餐飲收入數據，都保持了強勁增長勢頭，這說明中國大陸經濟市場的活躍度提升，而且也彰顯了市場消費的潛力和活力。

六、企業預期改善。前段時間發布大陸全國採購經理指數PMI，9月是50.2％，在前幾個月採購經理指數PMI持續收縮，又回到景氣區間，這預示著實體經濟的景氣度改善。

七、農業形勢較好。夏糧產量雖然遭遇不利的自然條件影響，略有減產，但是秋糧生產形勢比較好，播種面積略有擴大，而且北方雨水增多，總體有利於秋糧的生產。初步預計，今年的糧食產量可能再創歷史新高。畜牧業穩定增長，農產品供應充裕，為經濟持續穩定恢復打下了非常好的基礎。

八、高品質發展紮實推進。經濟發展品質提升。從創新角度來講，高技術產業投資較快增長，前三季高技術產業投資增長11.4％，這意味著高技術製造業發展回升勢頭較好。大家熟知的中國綠色發展產業，尤其是新能源汽車、鋰電池、太陽能電池「新三樣」繼續保持較增快長勢頭。「新三樣」的出口，前三季海關發布數據增長41.7％，增長速度較高。另外是居民收入，無論是城鎮居民收入還是農村居民收入都穩定增長，大陸全國居民收入前三季同比實際增長5.9％，高於GDP增長。企業利潤增長改善，1-8月規模以上工業企業利潤累計增長是負的，但是降幅比1-7月份收窄3.8個百分點，而且8月份當月工業企業營收轉正，企業利潤當月增長17.2％。