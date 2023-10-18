伍麗華表示，不希望只有仲介業者得利，永遠聽到台灣缺工很嚴重的循環，希望從源頭做起。（摘自立法院直播）

外籍移工在台74.5萬人，勞動部勞動力發展署長蔡孟良今在內政委員會報告指出，失聯移工累計8.4萬人，以製造業4.7萬人，占比56％，和看護工2.9萬人，占比34.5％最多，除已鬆綁適用工作範圍，提升薪資等預防，也研擬修法加重處罰非法媒介及僱用，非法媒介每人擬最高罰150萬元。

民進黨立委伍麗華（Saidhai Tahovecahe）指出，失聯移工可能造成法規保障上的漏洞，因為市場上出現需求，若偏鄉地區對移工有需求，但因手續麻煩就直接找非法，這些法規問題要檢討，居中的仲介才是問題、仲介是最大獲益者。

伍麗華指出，目前移工在台總數大約有74.5萬人，失聯有8.4萬，移工出現幫派化趨勢，成為治安隱憂，移工犯罪率遠遠低於國人，比較擔憂是失聯移工失聯後失去法律保障，很容易落入一些黑心的集團手上，新聞也看到出現台版柬埔寨，還會唆使他們去做一些犯法的行為。目前對於非法仲介公司如何處罰？

蔡孟良回應，如果是非法媒介有行政罰鍰，所以有提出修法加3倍的罰鍰，如果是有意圖就是刑事偵查，會請行政院盡快審查。

伍麗華表示，不希望只有仲介業者得利，永遠聽到台灣缺工很嚴重的循環，希望從源頭做起；伍麗華也詢問，今年2到6月要從寬論處，自願到案有多少人？移民署長鐘景琨回應，自行到案有1萬2478人；內政部長林右昌補充，專案的部分，不會被仲介業者追討，而且可以買機票正常離開，未來還可以進入台灣，如果被查處就不行。

另外，蔡孟良也表示，法規在9月已經研修，定期檢視若外國仲介的移工逃逸比例偏高，會處以停權，現在研議國外仲介要有連帶責任，如果出現逃逸移工，在處理時應要有連帶責任效果。他更進一步說明，現正也研擬就業服務法修正草案，非法僱用從每案最高罰75萬元，改依涉案人數裁罰，非法媒介也依人數裁罰提高三倍，每人最高罰150萬元。