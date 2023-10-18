總部位於美國華盛頓特區的IMF周三發布區域經濟展望報告，稱中國這個全球第二大經濟體2023年估將成長5%、2024年估將成長4.2%，低於該國際組織4月時預估的2023年成長5.2%、2024年成長4.5%。

報告指出，中國的復甦正在失去動能，在4～8月期間，其製造業PMI陷入萎縮，房地產業也進一步惡化。中國房市的修正期拉長，短期內將給其房地產開發商帶來更大的財務壓力，並使資產品質更加惡化。這可能導致2025年中國國內生產毛額（GDP）的基本預測線下降多達1.6%，進而導致全球GDP的基本預測下滑0.6%。

IMF對亞太地區今年的經濟前景則抱持樂觀的看法，並稱其為「今年最具活力的地區」。

該區域展望報告維持對亞太區2023年經濟成長4.6%的預測不變，並表示今年該地區的經濟活動有望貢獻約三分之二的全球增長。

但IMF預估亞太區明年經濟增長放緩至4.2%，並預期中期經濟成長力道將進一步下滑至3.9%，創下除2020年以外、過去20年來最疲弱的增長。報告指出，中國的結構性放緩與許多其他經濟體的生產力成長減弱，將對該地區造成壓力。

通膨放緩（Disinflation）是亞洲經濟的一大亮點，除了日本外，到明年底，該地區各經濟體的通膨可望回落到各央行設定的目標。報告指出，這使得亞洲領先於世界其他地區，其他地區的通膨至少要到2025年才能回到目標水準。

不過，IMF也警告該地區央行切莫過早放寬貨幣政策，稱央行應落實政策以確保通膨持續處於適當目標。且由於貨幣環境緊縮可能給金融穩定帶來壓力，因此加強金融監管、密切監控系統性風險以及推進解決框架的現代化至關重要。