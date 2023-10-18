房間怎麼會飄出魚腥味？日前蘇格蘭一名26歲人妻安德森因為房裡總是散發出魚腥味，請來當水電工的公公來家裡檢查，最後在牆裡找到一根電線斷掉，燒到插座內的塑膠，若再晚點發現，家裡恐怕已發生火災。對此，台灣的消防署指出，如果家中電器常常故障就要小心，趕快汰換掉避免火災，尤其是電扇、電暖器及除濕機。

消防署在臉書指出，去年全國因電器因素造成的火災總共有2890件，平均每8天就有一起因電器老舊或使用不慎造成火災的案件，輕則財物損失，重則造成人命傷亡。

消防署解釋，老舊的電器除了耗電外，電線可能因長期重壓或拉扯造成裡頭的芯線斷裂，或是灰塵太多而導電起火，如果發現家中電器常常故障就要小心，要趕快換汰換，可能有起火的危險，不要因為想省錢繼續用。

消防署說，尤其是電扇、電暖器及除濕機，更要注意插頭是否有髒污或潮濕，且拔插頭時不要扯電線，以免芯線斷裂，要握住插頭的頭部拔下，並觀察電源線有沒有破損老化、電扇的葉片運轉不順或散發異味。另外高功率電器不可使用同一條延長線，不使用時要關閉電器，並且購買有商品檢驗標識的電器。