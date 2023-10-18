花蓮門諾醫院婦產科現有內診台功能老舊，對婦女與長輩不友善，今獲慈善團體捐贈一床全新的電動內診台，將提升患者就診時舒適度。（門諾醫院提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮門諾醫院婦產科現有內診台功能老舊，對婦女與長輩不友善，今獲慈善團體捐贈一床全新的電動內診台，將提升患者就診時舒適度。（門諾醫院提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮門諾醫院婦產科每月門診量超過3000人次，不過現有內診台使用迄今已達23年，功能老舊，對婦女與長輩較不友善，慈善團體有感東部醫療資源不足，捐贈院方一床全新的電動內診台，柔軟的座墊及自動升降的功能，能讓患者就診時享有舒適的醫療服務，預計10年內可嘉惠逾5萬人次。

花蓮縣內有6成產婦選擇在門諾醫院接生，平均每月看診量超過3000人次，不過現有內診台老舊，坐墊硬，舒適度低，且固定高度對矮小孕婦或長輩極為不便，有時還得透過矮凳，費力爬上讓醫師內診，結束後再爬下，增加求診時的風險。

台北市林思宏X5醫師慈善基金會與營養師輕食負責人江欣樺得知院方的需求後，今天慷慨捐助一床全新的升降電動婦產科內診台，替院方更換使用長達23年老舊內療台，由醫務部主任王志弘、產科主任蔡啟智及婦產科醫師陳萱代表受贈。

林思宏說，自己在東部念書時曾支援過門諾醫院診療，自此深感花東醫療資源不足，因見院方的需要，便與江欣樺共盡微薄力量，期盼透過捐助全自動內診台，提高患者更友善的看診品質，不僅嘉惠孕產婦，也能讓長者在檢查過程中感到輕鬆、自在及安全。

緩緩側坐上內診台的高姓產婦說，在新內診台上檢查過程相當舒適，隨寶寶在肚子裡愈來愈大，挺著肚子不方便直接躺下，現在只要以低姿往診療台側坐，醫師就能操控自動升降找到最佳的看診位置，提升診療過程的安全感。

蔡啟智表示，新診療台可大幅改善目前婦產科診間設備老舊的現況，協助孕產婦有更便利檢查，同時提供高齡患者友善看診服務，不須再踩著椅凳上診療台，且有軟墊更加舒適，若以10年使用時間來看，預計可嘉惠超過5萬人次就診婦女。