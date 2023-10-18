身陷囹圄的俄羅斯反對派政治人物納瓦尼（Alexei Navalny）今天譴責俄國當局逮捕他的3名律師，稱這是非法行為，顯示當局的軟弱。

這3名律師上週因涉嫌隸屬「極端主義團體」而遭逮捕。納瓦尼法律團隊的另一名成員也說，他已於昨天逃離俄羅斯。

今年8月，47歲的納瓦尼因多項「極端主義活動」相關罪名，被加判19年徒刑，與他既有的刑期合計超過30年。

納瓦尼在最近一次庭審中，對自己在獄中所受待遇提出質疑。他說，他的律師們遭到「明目張膽且非法」的行動影響，導致他「完全得不到任何資訊」。

當局認為納瓦尼的律師們可能自他入獄後就與他一起從事非法活動，納瓦尼對此嗤之以鼻；他說，他與律師之間往來的每一份文件都經過當局審查和複製存檔。

納瓦尼的支持者表示，不讓納瓦尼與律師聯繫，是進一步孤立他的伎倆。納瓦尼先前經常透過律師提出上訴，也透過律師在社群媒體上發文。

納瓦尼在今天的庭審中說，他會繼續發聲。

他說：「我有權在法庭上直截了當地說：是的，我反對（俄國總統）蒲亭（Vladimir Putin）；是的，我反對他的統治。我會繼續抗爭。」