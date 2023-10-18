日本男神妻夫木聰將來台授課。（金馬提供）

北野武是日本當代最具國際影響力的殿堂級導演。（金馬提供）

金馬電影大師課邁向第6年，18日公布重磅導師陣容，包含威尼斯金獅獎及最佳導演得主北野武、坎城最佳劇本與威尼斯最佳導演李滄東、金獅獎得主與坎城最佳導演陳英雄、坎城影帝役所廣司、日本影帝妻夫木聰、影后滿島光，國際編導麗莎喬伊與搭檔強納森諾蘭、製片人川村元氣、音樂家佩曼亞丹尼安、聲音指導崔太永及調光指導姜相祐。

本屆大師課由亞洲重量級導演領軍，日本傳奇導演北野武曾3度入選坎城影展、6度入選威尼斯主競賽，並以《花火》、《盲劍俠》奪得威尼斯金獅獎及最佳導演，他除了常自編自導自演並親自剪接外，還有主持人、作家、畫家等多重身分，每一項皆卓然有成。

韓國名導李滄東雖然至今僅有6部電影長片，但部部擲地有聲，曾以《綠洲》榮獲威尼斯最佳導演、《生命之詩》獲坎城最佳編劇。越裔法籍導陳英雄首部長片《青木瓜的滋味》即獲坎城金攝影機獎並提名奧斯卡最佳外語片，《三輪車伕》摘下威尼斯金獅獎，新作《火上鍋》更奪得坎城最佳導演殊榮。

表演專業邀齊日本一線影帝后夢幻陣容，坎城影帝役所廣司以內斂精準的演出與強大表演氣場著稱，曾23度提名日本電影金像獎、《我們來跳舞》還創紀錄囊括日本5大電影獎，今年更以《我的完美日常》登上坎城影帝寶座。

廣受喜愛的妻夫木聰首度主演電影《水男孩》即奪得日本金像獎新演員獎，還以《惡人》、《那個男人》兩度稱帝，《怒》再添一座男配角，完成金像獎的大滿貫。被譽為百年難遇的天才演員滿島光，在影劇界獲獎無數，並曾以《海邊的生與死》獲得日本影評人大獎最佳女主角，演出《First Love初戀》、《四重奏》等多部席捲亞洲的劇集，飽滿純粹的表演熠燿奪目，更躋身電影旬報「日本影史百大女演員」之列。

台裔美籍的麗莎喬伊身兼編導、製片與節目統籌，以科幻神劇《西方極樂園》橫掃艾美獎54項提名並奪得9項大獎，其搭擋強納森諾蘭同樣資歷驚人，由他原創的《記憶拼圖》被克里斯多福諾蘭搬上銀幕提名奧斯卡最佳原著劇本，並共同編劇《黑暗騎士》、《星際效應》等好萊塢鉅片，兩人將連袂揭開好萊塢編劇如何打造精密燒腦的話題作品。

全能型製片人川村元氣，曾助新海誠打磨出《你的名字》、讓細田守《未來的未來》躍進奧斯卡，作品累積票房破三百億台幣，最新製作《怪物》更奪得坎城最佳編劇；他將逐一分享與是枝裕和、坂元裕二和眾多名家成功合作的秘訣。

伊朗音樂家佩曼亞丹尼安曾為阿巴斯《風帶著我來》、婁燁《頤和園》譜曲，與賈法潘納希、阿斯哈法哈蒂等名導合作，並以《春風沉醉的夜晚》、《浮城謎事》榮獲兩座金馬獎最佳原創電影音樂；他將現場示範如何以樂曲撩撥情感，鋪陳出影像中的詩意。

韓國電影聲音教父、奉俊昊御用聲音指導崔太永，曾15度提名大鐘獎、3度獲獎，再以《寄生上流》榮獲美國電影音效剪輯協會最佳外語片金捲軸獎，《魷魚遊戲》和《異能》等風靡全球的劇集皆由他把關音場；他將以過去作品為例，暢談K-sound能與好萊塢比肩的密技。

現任Netflix亞太區製作技術及營運總監的姜相祐，為韓國首席調光師之一，曾操刀《寄生上流》、《燃燒烈愛》、《屍速列車》等多部名揚國際的韓國電影，此次他將特別為台灣影人量身打造工作坊，大方傳授領先全球的頂尖HDR專業調光技術。