2024總統大選，最新民調顯示三腳督情況下，支持度仍以賴清德居冠，國民黨參選人侯友宜次之、民眾黨參選人柯文哲殿後。至於藍白合的情況下，不論侯柯配或柯侯配的組合，皆以超過4成支持度贏過民進黨的賴蕭配。

據《ETtoday新聞雲》今（18）日公布最新民調顯示，若三腳督的情況下，賴清德以34.7%支持度領先，侯友宜則為27.4%、柯文哲25.5％。若是四腳督局面，支持度則分別為賴清德33.6%、侯友宜26.7%、柯文哲22.1%、鴻海創辦人郭台銘9.7%。

至於近期各界高度關注的藍白合，雙方對於產生在野最強候選人方式上暫無共識，不過該民調進行調查後發現，若是組成侯柯配情況下，支持度達42.6%，勝過賴蕭配的37.4%，差距5.2%；若以柯侯配參選，其支持度43.5%也勝過支持度35.6%的賴蕭配，雙方差距7.9%。

值得注意的是，該民調也顯示，若藍白合作，並由侯友宜參選總統，柯文哲擔任行政院長，與賴清德進行對決，侯友宜以41.6%支持度勝過賴清德的39.0%。

該民調由《ETtoday民調雲》負責問卷設計、調查執行、資料處理、統計分析及報告撰寫。調查期間於2023年10月15日至10月16日進行，以台閩地區年滿20歲以上民眾為調查範圍及對象；調查方式以「手機簡訊」方式通知，進行網路問卷調查。回收有效樣本數為1,582份，抽樣誤差在95%信心水準下，為±2.46%。