時代力量黨團於今舉行記者會，要求立法院財政委員會，應同時併案審查時力黨團提出的《房屋空置稅條例草案》，以徹底解決住宅空屋囤房的問題，有效促使空置房屋進入市場，改善國人無屋可居的困境。（摘自時代力量立院黨團直播）

時代力量黨團於今舉行記者會，要求立法院財政委員會，應同時併案審查時力黨團提出的《房屋空置稅條例草案》，以徹底解決住宅空屋囤房的問題，有效促使空置房屋進入市場，改善國人無屋可居的困境。

立委邱顯智表示，財政委員會排審行政院囤房稅 2.0，只是些微提高稅率數字的半套修法，根本沒有改變房屋稅條例長期的問題及限制，完全無法解決現在居住不正義，大家買不起房、租不起房的問題。

邱顯智指出，行政院版仍將房屋稅率級距交由地方決定，對於地方政府怠惰卻毫無辦法，而行政院版的差別稅率區間相較於現行稅率，下上限才僅約調高三分之一，但原本稅率就低得離譜，修法後最高4.8％也不會有作用。另外，財政部還宣稱，依據「地方稅法通則」規定，地方政府可以再自行調高最多三成，但事實上，完全沒有任何一個地方政府採行。因此，時代力量拒絕民進黨改革做半套。

陳椒華強調，房屋稅稅額不足以嚇阻囤房的另一個主因，就是稅基太低，無法反映出真實的市場行情。現在房屋評定現值只約為房屋市價三至四成，而且房屋評定價格的評定程序，是由各直轄市、縣（市）「不動產評價委員會」評定，這裡面還有地方民意代表參與其中，究竟這些民意代表是否具有完整的專業、公正與客觀，令人非常質疑。

陳椒華表示，唯有中央開徵全國統一的「房屋空置稅」，通過時代力量日前提出的版本，才能徹底解決囤房現象有增無減，房市供過於求，空屋率卻屢屢升高的嚴重問題。

時力主張的空屋稅，是由中央訂定統一的稅區區間，針對未提供作為住宅使用的空屋，以個人全國歸戶累計持有空屋數目，課徵有效的稅額，以逼使投資客釋出住宅空屋，這才是有感又有效的稅制改革。專家學者和民間團體都已一再點出囤房稅 2.0 無效的問題，但民進黨政府仍置若罔聞、一意孤行，擺明是選舉到了，隨便提個法案來假改革真騙票。

王婉諭要求，財政委員會應要併案排審時代力量所提出的「房屋空置稅條例草案」，除可完全掙脫現有房屋稅條例的限制和枷鎖外，也希望在個人全國歸戶、多屋重稅、出租免徵與偏鄉免計等原則下，訂定由中央全國統一徵收的房屋空置稅，有效逼出空屋進入租屋市場，打擊囤房空屋大戶，而不是現在房屋稅修半套，讓囤房族看政府沒有，不把修法放在眼裡。

王婉諭補充，額外徵收的房屋空置稅，除了能達到促使多屋者釋出空屋進入市場的目的外，也可以增加政府稅收，並將稅收全額撥入中央住宅基金，加速社會住宅 的興辦進度，改善國人居住環境品質，真正落實居住正義。