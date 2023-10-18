台積電1.4奈米廠放棄進駐桃園龍科三期，高雄立委邱志偉今搶替轉進高雄拉票，還說立法院經濟委員會有4席立委，如果經濟部幫忙，下會期連任會全力支持經濟部施政，對此部長王美花笑開懷，但不敢承諾，只說地方支持有利廠商建廠。（王玉樹攝）

台積電1.4奈米廠放棄進駐桃園龍科三期，後續轉去何處備受關注。今天綠委立委紛紛替嘉義、高雄拉票，表示都有土地、水電問題也小。經濟部回應，高雄水電目前沒問題，可是先進製程設哪需要仔細評估，會看廠商需求，做好配套措施。

台積電先進製程放棄桃園設廠，國科會昨點名中科二期、橋頭園區、台南園區三期及楠梓園區等4區，適合容納半導體產業進駐。民進黨立委邱志偉今表示，桃園龍科出局後，科學園區剩下台中、台南，還有高雄。台南已飽和可排除，台中有水電問題，高雄雖也有可是問題不大，詢問高雄有無缺水缺電問題？

經濟部次長曾文生指出，就供電來說高雄市是充裕的。用水部分，現在新的園區都要用再生水，重點是廠商要有再生水，要符合園區設置標準。

邱推薦台積電1.4吋晶圓廠如設橋頭是很好地點，還有白埔產業園區也剛好，可把70幾公頃給台積電。

不過同黨立委蔡易餘也力爭台積去嘉義，說興建中的嘉義科學園區大概80公頃，要發展無人機、太空產業，剛好需要高科技晶片。此地面積本可以到200公頃，現只用80公頃，還有100多公頃空間，且還是台糖土地，台積來嘉義最好選擇。

對地方立委爭相要台積去設廠，王美花表示地方歡迎都是非常好事情歡迎，但先進製程的用地、用水都要仔細評估，後續會看廠商需求。因目前大部分都還希望能在科學園區裡，會跟國科會做後續規劃，把土地在哪，水電在哪，做好關配套。

為了要經濟部幫忙拉攏台積電，邱志偉還祭出「買票」政策，說現在經濟委員會有4個高雄立委，如果下屆都連任，會留在經濟委員會，強力支持經濟部各項施政，對此王美花是笑說感謝委員支持，地方合作有利建廠順遂，很樂意看到高雄表達歡迎態度。