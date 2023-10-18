知名健身網紅筋肉媽媽和筋肉爸爸今(18日)傳出已經離婚，女方還疑似有了新歡，但兩人仍頻繁互動，對此，筋肉媽媽不滿私生活躍上媒體版面，氣到直接做出反擊。

筋肉媽媽被週刊爆料跟筋肉爸爸離婚後，疑似有了新歡，甚至還改名為「筋肉萬萬」，不過卻被拍到兩人互動如往常般自然，不僅帶著愛犬一起出門，還一同出門用餐，過程中更是不停交談，絲毫嗅不出尷尬氛圍，不過傳出兩人離婚的導火線，除了婚內爭執不斷之外，在筋肉爸爸中風之後，夫妻生活呈現失和狀態，才會選擇放過彼此。

對於私生活被公開攤在檯面上，據悉讓筋肉媽媽相當不滿，根據《三立新聞網》報導，她表示不想因為個人私事占用社會資源，希望媒體能給予一個不被打擾的空間，因為家人是自己最在乎的事，如今心情大受影響的她，透露稍晚會再度發文，對所有相關報導做出澄清。

筋肉媽媽先前指出前夫曾謊稱買了3600元的手錶，結果發現是10倍價格，讓她一度氣炸，那段時間雖收到不少網友私訊鼓勵，也不乏酸民冷言嘲諷，甚至質疑她是「為了推線上重訓課商品假裝要離婚」，讓她霸氣回嗆：「不甘於只有自己過得不順遂，網路世界就成為他們自卑轉自大的壓力釋放場」，並藉此呼籲所有人：「人生不需要他人干涉，能善後的只有自己」。