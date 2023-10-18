針對今年全年稅收是否再超徵，財政部長莊翠雲18日在立法院答詢時指出，確定會超過1,000億元，但沒有4,000億元那麼多。她也首度鬆口表示，到10月稅收應該就可提前達成全年預算。

莊翠雲表示，前9月稅收2.79兆元，全國數達成率90％，中央達成率更達94％，10月即達到（全年預算目標），全年確定會超過預算數。至於超徵金額，她表示，會有1,000億元以上，但沒有到4,000億元這麼多，也沒有去年那麼高。

至於有立委質疑財政部故意少編，要求明年預算至少再多編1,000億元，莊翠雲表示，稅入編列要相當謹慎，且稅要收得到；今年財政部編列113年時，制度面也已有所改變，加入專家學者小組和AI。

財政部編列的明年稅收較今年增加5％、約1,200億元，莊翠雲也重申，由於財政健全和軔性很重要，超徵的話希望減少負債增加還債，財政能量必須長期蓄積。