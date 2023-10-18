台灣體壇17日爆出震撼彈，曾效力SBL（超級籃球聯賽）裕隆納智捷隊的吳季穎，被爆料長期受到地下組頭賄賂，配合放水打假球，遭到新東家台啤解約。前台啤球員、現轉戰PLG球評的「小左」左從凱，當天晚間則在IG限時動態寫下，「如果報導是真的，你就是他X的敗類！沒資格在台灣籃球。」被人懷疑指的正是吳季穎。

吳季穎自輔仁大學畢業後，投入2020年SBL選秀會並被璞園挑中，不過吳季穎沒有披上橘白戰袍打過一場比賽，就因為個人因素離開聯盟，隔季加入剛成立的T1聯賽，效力桃園雲豹，出賽21場平均攻下4.1分、1.5籃板，2022年回鍋SBL加盟裕隆。

今年夏天吳季穎改披台啤球衣，卻被爆料離開裕隆的原因是打假球，還有LINE訊息紀錄佐證，吳季穎在和友人對話中指出，組頭開出來的價碼讓人難拒絕，賽季30場例行賽，只需要挑4到6場放水即可，若球隊打到冠軍賽則可全力打。吳季穎透過IG回應，這些只是私底下和朋友開玩笑。

2009年中華職棒爆發令人痛心的「黑象事件」，大批選手受到組頭控制配合放水，最終受到聯盟永不錄用的懲處，慘遭重創的中職隨後建立防堵機制，以及當時指標球星彭政閔深情喊話、2013年經典賽拚出8強成績，才逐漸找回過往風采，如今再爆假球事件，讓台灣體壇再次受到考驗。