台南市東區崇德八街一家專賣二手手機的店家，昨天上午被3名年輕男子持球棒砸店，歹徒不僅敲打鐵門，連店前騎樓的1輛機車及廣告招牌也被毀損。事後，台南市警一分局獲報追查發現，雙方疑因「手機買賣糾紛」演變成「棒球隊」砸店，已循線將同案5名嫌犯全數傳喚到案移送法辦。

網路社會事新聞影音網臉書社群PO文指崇德八街有「拖鞋屁孩棒球隊出沒」後，管轄的警一分局調查發現，此案發生於昨天上午10點40分，經該分局德高派出所受理被害店家報案後，立即與偵查隊成立專案小組展開偵辦。

據了解，涉案的29歲標姓男子日前聽1名女性友人訴苦說，她與崇德八街這家二手手機店有手機買賣糾紛後，引發標男的不滿，竟夥同另4人搭車前往這家二手手機店持棍棒砸店。其中，2人坐在車上，3人下車砸店，但標男的女性友人事前並不知情，事後才知道標男自行為她出頭。

警方偵辦後，很快就鎖定5名嫌犯的身分，並於當天傍晚將他們分別傳喚到案。其中，有2人未成年，平均年齡約20多歲。全案偵訊後，依涉犯妨害秩序、毀損等罪嫌，分別移送台南地方法院少年法庭審理及台南地檢署偵辦。