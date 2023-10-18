食藥署近日接獲民眾檢舉，與桃園市衛生局共同查獲「玉釩食品有限公司桃園分公司」以原進原出方式販售豬腳圓切產品，外箱標示美國，出貨單卻記載加拿大。食藥署今天（18）表示，該業者涉嫌標示不實，已依《刑法》第255條移送，但該批豬肉未檢出萊克多巴胺。

食藥署副署長林金富說明，近期查獲3家廠商豬肉產地標示不實，前兩家是食藥署主動分析「食品雲」找到優先稽查名單，第三家則是玉釩食品公司，由於近期接獲檢舉情資，會同桃園市衛生局稽查發現出貨的收據上產地是加拿大，產品原箱寫的美國，涉嫌標示不實，依《刑法》255條移送。

林金富說明，當天有抽驗玉釩食品公司的該批豬肉原料送驗萊克多巴胺，結果昨天出爐，並未檢出萊劑。他強調，110年1月1日訂定豬肉萊劑標準以來，無論是邊境或後市場，所有豬肉產品皆未檢出萊劑。

食藥署統計，110到112年10月15日查核豬肉原料原產地共24萬5582件次，查獲87件標示不符合規定，裁處金額共252.6萬元，其中12件由衛生局處辦中。其中76件未標示產地，違反《食安法》第22條及25條，以及11件產地標示錯誤，違反《食安法》第28條。