瑞穗文旦柚再現產量過剩，甚至出現收購後大片遭棄置於農地上，據瑞穗鄉農會統計，今年高達900噸文旦柚嚴重滯銷。專家指出，大陸市場沒有其他市場可取代，只要今年產量增加就只能放任棄置。

根據農糧署統計，今年花蓮縣文旦柚收穫面積約840公頃、產量約2萬5600公噸；瑞穗鄉農會日前指出，今年受海葵颱風長時間降雨影響，正值採收期的文旦果形變大，水傷也不少，甜度也大大降低，盤商買氣低迷使得滯銷情況為近年來最嚴重。

菜農林佳新分析，滯銷原因不外乎「加工成本太貴」以及「沒有市場可取代大陸」，首先麻豆文旦在颱風前搶收，所以提早各產地上市，有的產地價則直接砍到每台斤20塊以下，當麻豆產地打出這種價格，採收較晚上市的花蓮還有辦法生存嗎？這就是國內市場互相踐踏的結果。

林佳新表示，導致這種問題的發生，最大原因就是「外銷大陸的7000噸沒有其他市場能取代」，所以只要今年產量增加就只能放任棄置。

另外，根據農業部「文旦落果堆肥製作方式」指出，文旦落果須添加稻殼及少許米糠後於果園中進行堆肥化，原因在於文旦水分含量高而且缺乏物理性支持的骨架，果皮部分又含有臘質及油腺不易腐爛，因此必須添加乾燥疏鬆物質來支持堆肥結構，肥料化不但可就地解決文旦落果，其成品更可直接施用以增加土壤肥力，也節省人力物力。

有不少民眾表示，棄置在田間的文旦柚均未有類似處理，質疑只是單純棄置等待掩埋而已。

農糧署副署長姚志旺表示，文旦柚去皮做精油加工後，果肉使用上應朝向堆肥化處理，然而做堆肥有許多種方式，可能當地農會在處理程序上沒有適當執行，才導致文旦柚暴露在田間。