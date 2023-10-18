再過2個多月就進入2024年，星座專家小孟老師指出，生肖雞、蛇、鼠、猴明年財運大噴發，屬雞將有貴人從四面八方湧入，帶旺財富；屬蛇有機會置產，從事副業能賺錢；屬鼠將發現新商機，升官加薪應低調；屬猴投資獲利。

▍Top1：生肖雞

屬雞的人正財運一般，但偏財運及貴人運非常好，會有六合貴人從四面八方湧入，想要買彩券可以請家人或朋友代買；不過要小心錢容易守不住，財來財去。

▍Top2：生肖蛇

屬蛇的人2024年財運不錯，想購屋者能買到心中理想的房子。若有資金卡住或錢收不回來的狀況，會遇到人幫忙；從事副業的人也能從中賺到錢。

▍Top3：生肖鼠

屬鼠的人2024年財運很好，但小人比較多，因此若投資獲利或升官加薪不要太高調，以免被借錢。想出國遠行的人，可能在旅途中找到投資項目或發現商機。

▍Top4：生肖猴

屬猴的人2024年財氣噴發，若有人想介紹投資可以參考。今年底可以多布局一些潛力股，遇到股市或基金下跌時逢低買進，能為明年帶來不錯的收益。