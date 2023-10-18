每年10月過後，高雄正式進入空汙季，近日受到東北季風挾帶境外汙染南下影響，導致高雄市部分測站空氣品質AQI指標達橘色提醒等級，高市府環保局表示，高雄地區18日上午汙染物易稍累積；下午臭氧濃度易上升，已提前啟動空汙防治應變措施，減緩空汙惡化。

高市府環保局說明，高雄地區上午受滯留汙染物及風場轉換影響，汙染物易稍累積；下午海風帶入海峽臭氧汙染物，易使臭氧濃度上升。環保局已於17日下午通知裕鐵、海光等大型工廠提前實施防制措施，減少汙染排放，後續也將持續應變，加強稽查查核。

環保局指出，由於境外汙染南下，影響高雄空氣品質，環保局已連續3日啟動應變措施並加強稽查、查核，包括查核工廠空品不良應變作為與操作情形、稽查大型工廠確認防制設備依許可證操作、查核營建工地與堆置場等逸散源防制措施及執行、出動無人機高空查緝露天燃燒、重點交通路段實施柴油車目測判煙作業。