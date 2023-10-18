國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨總統參選人柯文哲今天上午前後腳出席「遠見高峰會－向未來領袖提問論壇」，柯文哲向侯喊話，「Take it easy.（放輕鬆）」，不要那麼嚴肅，聽到侯友宜對他說，利中華民國才會利己，柯回稱，政治要落實在人民生活每一天，不要每天都拿高帽子戴。

柯文哲在論壇中先發言並接受主持人提問。對於有什麼話跟侯友宜說？柯文哲答稱「Take it easy.（放輕鬆）」，不要那麼嚴肅。

主持人告訴柯，侯友宜對他說，利中華民國、利台澎金馬才會利己，柯說，「你看太緊張了，輕鬆一點就好了」。

柯文哲指出，政治要落實在人民生活每一天，不要每天都拿高帽子戴，他實際執政過非常清楚，老百姓關心的是自己家裡門前的水溝有沒有通、路有沒有平、燈有沒有亮，「真的我沒有騙你，你跟他講三民主義統一中國，他覺得很遙遠」。

柯總結，政治要落實在生活的每一天，政治的核心是執行力，這是他作為外科醫生出身的政治人物的信念。