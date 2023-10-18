交通部推動「道路交通安全基本法」，盼藉由立法定明政策方針原則、中央及地方權責等，立法院交通委員會今舉辦公聽會，學者肯定政府跨出第一步，但直言法規還不夠完備，強調「先求有再求好」，另有團體建議政府擴大駕照回訓並補助駕訓班採購VR設備。交通部長王國材回應，回訓以往都是針對違規者，是否要更廣泛可以再討論。

「道路交通安全基本法草案」公聽會邀集交通部、教育部、內政部、衛生福利部、行政院、專家學者、公協會代表等。交通部表示，我國道路交通事故死傷嚴重，面對改善及降低死傷須嚴肅面對。道路交通活動與人民日常息息相關，且涉及中央部會與地方單位，新法明定9大面向基本政策，也說明了各道路交通安全關係者的責任。

中華民國汽車駕駛教育學會常務理事沈育丞指出，很多人考完駕照，到外面開車一段時間，已經不知道現在法規面已經改了什麼東西，建議擴大回訓，讓一般駕駛來了解有什麼新法規，或與當初所學有何差異。

沈育丞也提到，其他國家如日本，做考照練習時會有VR輔助，希望政府也能補助VR模擬器，讓學員在練習過程中，更了解實際上路會有怎樣的問題產生。

中央警察大學警監教官陳家福指出，台灣等了「道路交通安全基本法」20年，當初參考日本法規設計，儘管還有段落差，但他認為先求有再求好。此外，他認為該仿效日本的人民監督和參與，而台灣交通體質不良，多年來都是靠「道路交通安全處罰條例」，透過處罰的方式安全不會進步。

王國材受訪時表示，建立回訓制度可以討論，過去只有針對違規者召回講習，但未來是否把沒有違規也沒有參加講習的人找回來，這目前是採宣導方式，未來是否建立積極回訓制度，這些都可以再討論。

至於透過VR輔助學習，公路局長陳文瑞表示，機車考照現已有危險感知教育，民眾考照前要先上危險感知平台了解後才能約考照，駕駛教育學會提到一般駕訓班可用VR模擬器增加危險感知可相輔相成，各駕訓班想要推動可以一起合作。而危險感知是否可納入VR模擬，因涉及添購器材，還要與學會進一步研究討論。