該心理測驗是由台灣設計研究院行銷合作團隊「一途創意」企劃及執行，參考MBTI的16 型人格測驗，透過線上趣味互動，增加台灣設計展能見度。（新北市文化局提供／劉瑋晴新北傳真）

截至10月12日，台灣設計展超萌「圈內人」心理測驗網站，全球已突破1340萬人次進站，瀏覽次數更超過2億人次。（新北市文化局提供／劉瑋晴新北傳真）

2023台灣設計展首度在新北，今年主會場移師到鶯歌舉辦，為響應本屆「○起來」圈主題，搶先推出「圈內人」線上心理測驗測，此次設計有趣的12個情境式問題融入新北市特色，玩家選擇後即可測出人格屬性，截至10月12日，台灣設計展超萌「圈內人」心理測驗網站，全球已突破1340萬人次進站，瀏覽次數更超過2億人次。

新北文化局表示，該心理測驗是由台灣設計研究院行銷合作團隊「一途創意」企劃及執行，參考MBTI的16型人格測驗，透過線上趣味互動，增加台灣設計展能見度，以新北各自然地理、文化產業等特色，設計12道題目，同時規劃英文版本，呼應新北的多元及新住民議題，希望讓世界一起圈起來。

據文化局統計該心理測驗全球瘋傳至美國、新加坡、馬來西亞、菲律賓、泰國、印尼等地，藉由人與人的議題互動親近，更帶動設計展官網瀏覽超過600萬人次創新高，也讓海外看見台灣設計力。