桃園檢警偵辦楊梅洪姓貨運司機與黃姓越南妻子遭凶殺案，鄭姓凶嫌墜樓身亡，今天上午檢察官及法醫前往中壢殯儀館相驗，凶嫌及死者夫妻的家屬紛紛現身，凶嫌兒子以及黃女的表姊都說，彼此很久沒有聯繫，接到警方通知此事相當錯愕。

警方調查，黃女的鄭姓前男友曾情勒、要求資助還債，黃女因此申請保護令，此舉疑似激怒鄭嫌，17日埋伏並持菜刀砍殺夫妻2人，隨後於社區頂樓墜樓身亡。

鄭嫌的兒子今天在殯儀館表示，與父親已經很久沒有聯繫，彼此之間幾乎斷了往來，完全不清楚父親這幾年的狀況或是財務等問題，突然接到警方來電通知父親死亡，對於整件事感到相當錯愕。

死者洪男及黃女的家屬，在警方陪同下現身殯儀館崩潰大哭，黃女表姊則說，妹妹嫁到台灣20多年，和他們一家人也很少聯繫，知道夫妻有一個7歲的兒子，但是彼此很少聯繫，也是昨天接到警察電話才知道這件事，對於夫妻2人與凶嫌的關係，完全不清楚。