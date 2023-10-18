民眾黨總統參選人柯文哲今天上午出席「遠見高峰會－向未來領袖提問論壇」，對於藍白合議題，他說，藍白合可以在總統、立院、政黨間合作，藍白合不要滿腦子想總統怎麼合作，很多層面都可以合作，過去兩極對抗的模式要開始改變，會用更靈活的方式來跑台灣政治。

柯文哲在論壇中先發言並接受主持人提問。被問起藍白合作議題，柯文哲指出，藍白合可以在總統選舉合作、可以在立院議案合作、可以在政黨之間政策討論合作，當台灣出現第三勢力，過去兩極對抗的模式要開始改變，「會用更靈活的方式來跑台灣政治。」

柯文哲說，藍白合不要滿腦子想總統怎麼合作，更重要政策上怎麼統一，立委怎麼合作，為何大家滿眼只看總統選舉，是因為台灣選舉制度問題，現在只要選贏，贏者全拿、毫無制衡，很多層面都可以合作，但走在時代最前面，以前沒有這種經驗，有時還是需要時間磨合。

至於若誰來當正的不是那麼重要，為什麼會卡關？柯文哲強調，應該說，不是誰最好，是誰最適合，台灣難道要永遠停留在藍綠對抗的兩極爭鬥當中？應該讓它留在歷史，我們花太多力氣，每天看call in節目會覺得台灣完蛋，但若走一次媽祖遶境，會覺得台灣還不錯。

論壇最後，主持人準備總結時，柯文哲再度喊話，大家放輕鬆一點，他並分享，自己當17年台大外科加護病房主任，當同時2、3床在CPR、大亂的時候，「裡面一定有一個人很穩定，那個人就是柯文哲」，要很穩定，不能護理師、駐院醫生亂成一團，你跟著亂，一定完蛋。

柯表示，「所以愈亂的時候我會愈穩定，我平常很搞笑，但是到混亂的局面時候我就變得超級穩定，因為這是職業訓練。」