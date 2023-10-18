取自立法院直播畫面

2024正副總統選舉，民進黨支持者喊話「賴蕭配」，國民黨立委陳以信今天詢問外交部長吳釗燮，駐美代表蕭美琴若回來擔任賴清德副手，是否會讓台美關係受到衝擊？吳釗燮表示，他不回答假設性問題。還說，有些人一直在指控美豬，才會讓台美關係受衝擊。

吳釗燮今天赴立法院外交及國防委員會進行業務報告及備質疑，陳以信詢問吳釗燮，既然台美關係好，賴清德之前出訪友邦過境美國，為何沒有跟聯邦參眾議員見面或通話？

吳釗燮表示，賴因為在國內的活動很多，所以希望能快點過去，快點回來，外交部安排時，只能依照賴的要求，協助安排僑宴和一些軟性的行程，其他就是要快速過境，以回國處理事情。

陳以信質疑賴是否不想跟美國的議員見面？吳釗燮此時怒回「人家要排就排，人家不想排的話，你要干涉人家嗎？就像侯友宜要排什麼，我們為什麼要管？」陳以信則反嗆「談侯友宜幹什麼！」

吳釗燮說，如果有要排的話「不可能見不到。」陳以信懷疑「是賴清德不敢見還是美國參眾議員不願見？」，吳表示，這種說法與事實不符，至於為何賴不排？「我又不在副總統辦公室，你不要問我這些」。

陳以信詢問，蕭美琴是否要回來擔任賴的副手？你有準備人選？是否會影響台美關係？吳釗燮則反覆的說「我沒有辦法回答。沒有人告訴我這個議題，沒有人告訴我她會回來或者不會回來。」「我沒有辦法回答你假設性的問題」，兩人再度激烈交鋒。

陳以信質問吳釗燮，他是問說台美關係有沒有可能因為蕭美琴回台而受到衝擊、受到影響，這算什麼假設性問題？吳釗燮則回應，有些人一直在指控美豬是有問題的，這個會讓台美關係受到衝擊。

陳以信不滿的表示，「我今天有跟你講美豬是不是，你幹嘛一直主動講美豬？」吳釗燮說，那是因為有些人在搞破壞，陳以信問「那是我嗎？吳釗燮表示「很多人。」陳以信不禁笑場「那你現在跟我談這個幹嘛。」

陳以信表示，他是好意提醒吳釗燮，不管蕭美琴有或沒有要回來都要先準備，否則若突然回來要選副總統，屆時台美關係怎麼去顧？吳釗燮則重申「不會有問題」。