彰化縣芬園鄉公所辦理「芬園鄉行政園區計畫」，申請撥用位於該鄉進芬村的舊軍營，迄今18年幾無作為而遭監察院提出糾正。（芬園鄉公所提供／孫英哲彰化傳真）

彰化縣芬園鄉公所辦理「芬園鄉行政園區計畫」，申請撥用舊軍營迄今18年幾無作為，芬園公所與彰化縣政府因此都遭監察院提出糾正。芬園鄉長林世明今天表示，雖是之前鄉長留下的爛攤子，但他概括承受，也盼監察院調查定案後，能儘速重啟行政園區計晝；彰縣府指出，事涉跨局處，等釐清權責再對外說明。

芬園鄉公所為解決辦公廳舍內部空間狹小及民眾洽公停車問題，申請無償撥用該鄉進芬村內的軍方營區房舍，擬辦理「芬園鄉行政園區計畫」。

然行政院同意撥用後，歷經了黃麗玲（1任）、陳永忠（1任）、洪慶章（2任）及林世明（現任）等鄉長，且在2007年間陸續申請多項園區環境整修計畫補助，迄今投入6千餘萬元公帑，但將近18年來大多停留在原撥用狀態，現況嚴重破損荒廢而無法使用，完全未達撥用預期效益，亦不符撥用用途。

監察委員王麗珍、紀惠容調查後認為，芬園鄉公所辦理「芬園鄉行政園區計畫」，當年向軍方撥用的土地閒置形同荒廢。監察院因此糾正芬園鄉公所執力不利，公所的上級機關彰化縣政府督導不周，浪費公帑。

「雖與我無關，但身為現任鄉長我概括承受。」芬園鄉長林世明說，此案為前鄉長的作為，他在年初也向行政院表達爭取開發，但當時監察院已經調查中，因此無法採取進一步作為，鄉公所確實有遷建的必要，他希望回歸當初撥用土地的動機開發，等案子結束調查，希望儘快重啟「芬園鄉行政園區計畫」。

遭監委糾正督導不周的彰縣府指出，因牽涉跨局處，等釐清權責再對外說明。