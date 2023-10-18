台中42歲的田姓男子日前騎機車到進化北路1家加油站加了95元的汽油後竟未付款就騎車逃逸，經加油站報案，警方經調閱監視器鎖定田男涉有重嫌，4天後在南屯區1家咖啡廳發現其足跡，派遺員警到場盤查，未料他先是答非所問，且鬼吼鬼叫，警先將他帶回派出所問訊，訊後以詐欺罪嫌函送偵辦。

台中市第二分局永興派出所13日接獲中油進化北路加油站林姓經理報案，指稱13日19時36分許，有一名男性騎乘重機車前往加油，加油完畢尚未完成付款隨即駕車逃逸，員警接獲加油站報案後，立即啟動偵查，經調閱監視器發現，犯嫌為1名男子，身著白色上衣、牛仔褲、後背包，複經比對相關資料，研判42歲田姓男子涉有重嫌。

員警查田嫌涉有重嫌後，昨（17日）鎖定犯嫌使用的機車於南屯區五權西路與黎明東街口一帶出沒，便派遣員警前往查訪，隨後在路易莎咖啡五權黎明店內發現田嫌，遂上前實施盤查，未料田男竟在店內有大聲喊叫、逃竄等行為，後續經支援警力抵達後，不斷從旁安撫其情緒，始順利將田嫌帶返分局訊問偵辦，全案詢後以詐欺罪嫌將田嫌移函送台中地檢署偵辦。

第二分局強調，警方絕對不允許不法行為挑戰公權力，也呼籲民眾切勿藉故生端，警方對於犯罪行為絕不寬貸，對不法分子必將通通繩之以法，以維護市民安心的生活環境。