南韓媒體今天引述軍方消息人士說法報導，美日韓空軍將在22日於朝鮮半島鄰近空域進行聯合空中演習，強化應對北韓核威脅的合作；這是美日韓空軍首次在朝鮮半島進行聯合軍演。

韓聯社引述消息人士說法報導，這次聯合軍演將採取以美日韓戰鬥機共同護衛美國空軍戰略轟炸機B-52的編隊飛行方式進行。可攜帶核武器的B-52剛在17日首次降落在南韓境內，已參與首爾國際航空航天暨軍工展覽會（ADEX 2023）演出，以及與南韓空軍的聯合空中演習。

美國空軍過去分別與南韓、日本空軍在朝鮮半島附近空域進行聯合軍演，但3國聯合演習還是第一次。南韓中央日報取得消息指出，這次演習區域尚未決定，以南韓防空識別區（KADIZ）與日本防空識別區（JADIZ）可能性最大。

南韓國防部相關人士對此表示，當局正基於美日韓大衛營（Camp David）協議擴大美日韓3方訓練內容，包括構築未來數年的年度演習計畫。南韓合同參謀本部議長金承謙12日在國會答詢時，也證實正在考慮進行美日韓3國軍機聯合演習。

美日韓今年8月在美國大衛營舉行3方峰會，會中商議積極強化3國軍事合作，以面對北韓核威脅等區域及國際的安保危機。南韓國防部長申源湜在今天開幕的首爾安保對話致詞指出，北韓持續發展核武能力，直接挑戰國際社會，呼籲國際社會合作促使北韓非核化。