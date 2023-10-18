在等待局處首長、議員到場期間，台北市長與民進黨團議員有說有笑，氣氛還算融洽。（劉彥宜攝）

台北市長蔣萬安上周赴國民黨團說明預算，針對台北流行音樂中心爭議款1.9億元由北市府墊付，文化局長蔡詩萍表示，若文化部不給錢，將採取法律途徑。民進黨團總召簡舒培18日表示，1.9億元爭議款是前市長柯文哲的爛攤子，北市府放話的行為十分不負責。蔣萬安回應，與文化部溝通，也討論所有權是否移撥。

蔣萬安今赴民進黨團說明預算，簡舒培指出，本會期是預算編列的重要會期，希望透過良性溝通，共同讓北市更好，但仍必須抗議，北流1.9億元爭議款是柯文哲的爛攤子，在政治責任尚未釐清之下，就把責任丟往中央，荒唐也不負責任，放話對北市府不利，中央地方不和諧也對北市府不利。

蔣萬安回覆，針對前市府留下的1.9億元款項，分別與廠商溝通，避免累積利息，並與文化部溝通是否取得共識支應，廠商也同意以墊付款支應，避免不斷增加利息。

他強調，北流由文化部委託北市府代辦興建，文化部為預算機關，希望與文化部溝通、協調，也針對未來經營權、所有權部分移撥給市府做討論，蔡詩萍並與文化部長史哲談過幾次，過程順利、融洽。

蔣萬安到場後逐一向民進黨議員握手、寒暄，議員洪健益還讚，蔣萬安穿台北時裝周服裝很好看，簡舒培則開玩笑說，副市長李四川能力強，不能讓李換工作，氣氛還算融洽。