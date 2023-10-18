台南市知名的花園夜市爆發經營權紛爭，前立委施台生的兒子施政男涉嫌率眾恐嚇多名股東，並將貨櫃放置夜市出入口，影響攤商及車輛人員進出，警五分局查扣貨櫃2只等證物。（讀者提供／洪榮志台南傳真）

台南市知名的花園夜市爆發經營權紛爭，前立委施台生的兒子施政男涉嫌率眾恐嚇多名股東，還於9月間吊放貨櫃擋在夜市出入口，影響攤商及車輛人員進出。昨天警五分局拘提施男等5人到案後，施男雖矢口否認涉案，但仍被依組織犯罪條例、妨害自由等罪嫌移送台南地檢署偵辦。檢方複訊後諭知施男2萬元交保，其他4人限制住居。

警方調查，花園夜市前吳姓女股東疑因不甘失去夜市股東資格及參與經營的權力心生不滿，涉嫌唆使以46歲施男為首的犯罪集團出面爭奪夜市經營權。

施男覬覦夜市龐大攤商租金，認為有厚利可圖，竟以租得夜市其中1塊未分割土地為由，今年8月間除夥同41歲范姓、36歲吳姓、45歲陳姓、36歲胡姓等男子，涉嫌以言詞連續恐嚇多名夜市股東，還於9月1日、9月20日，將貨櫃吊放在靠近夜市1號出入口處，意圖影響夜市攤商營及車輛人員進出，藉此強迫夜市股東出面協商，進而釋出夜市經營權。

警五分局獲知後，報請台南地檢署檢察官指揮偵辦，昨天拘提施男等5人到案，並查扣貨櫃2只等證物，全案訊後依組織犯罪條例、妨害自由等罪嫌移請台南地檢署偵辦。

據了解，吳姓前女股東也被警方列為涉案對象，但因日前已經出國，警方還將持續追緝到案。