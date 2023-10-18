甫上映的電影《周處除三害》邀來阮經天、王凈、李李仁演出，演員陣容華麗，更入圍今年金馬獎7項大獎，未料卻捲入抄襲疑雲，導演錢人豪指控《周》涉嫌抄襲他多年前劇本《無法無天》，今(18日)稍早他更宣布要開告，他曬出證據截圖表示：「這不只是剽竊，而是拼接、赤裸裸的強盜，睜眼說瞎話，糟蹋我的故事，創意。」

錢人豪稍早發文表示，自己還沒看過《周》，但有朋友來跟他討論這部電影和他過去寫的《無法無天》高度相似，他回憶自己2015年就曾寫過有運鈔車不小心把錢掉在路上，路人撿去自首的劇情，後來覺得太瞎，「雖然改了，幸好這些都有網路紀錄」，並曬出相關截圖。

錢人豪說，後來因為政府頒發命令為了幫助組織登記解散，帶槍自首可獲減刑，因此有幫派大哥率領小弟來自首，因此他寫下相關故事，也是有認識的長輩分享細節，他質疑：「我不能理解一個香港導演是如何可以寫下這個故事的？」，並反批：「你只抄襲了其中一部分，沒頭沒尾的湊成一個自稱極惡的故事。極惡的是你們的行為舉止，不是電影。」

最後，錢人豪說起初他只想要道歉，但對方沒有善意回應，甚至是藐視，讓他決定正式提出告訴，捍衛自身權益，「也沈重的想請問『文化部』、『台北市文化局』、『金馬執委會』對這樣一個具有嚴重剽竊內容的電影有何看法？會有何作法？」而導演黃精甫14日發文回應創作《周》的心路歷程，強調：「這十年間，我也偶爾在電影院或是平台看到有類似的描述。我只能慨嘆，在電影的世界裡，我的腦袋並不是獨一無二的，我想到的別人一定也會想到，這種故事每天都不知道有多少人會聊到，滿街都是，只是『誰先愛上誰』，誰都說不準。」

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